для 840кг гвоздей потребовалась 10ящиков сколько потребуется таких же ящиков для672кг гвоздей

Математика

для 840кг гвоздей потребовалась 10ящиков сколько потребуется таких же ящиков для672кг гвоздей

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