для 840кг гвоздей потребовалась 10ящиков сколько потребуется таких же ящиков для672кг гвоздей
Математика
для 840кг гвоздей потребовалась 10ящиков сколько потребуется таких же ящиков для672кг гвоздей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840:10=84 кг гвоздей в одном ящике 672:84=8 ящиков ответ потребуется 8 ящиков
Гость:
840:10=84 кг в 1 ящике 672:84=8 ящиков
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