1)Назовите областной центр в Роси, в котором солнечные часы могут некоторое время в году "работать" круглосуточною. 2)Какой морской порт является незамерзающим? 3)К кореным жителям Европейского Севера относятся...а)марийцы ...
Українська література
1)Назовите областной центр в Роси, в котором солнечные часы могут некоторое время в году "работать" круглосуточною. 2)Какой морской порт является незамерзающим? 3)К кореным жителям Европейского Севера относятся...а)марийцы б)буряты В)карели 4)чуваши 4)Какая особеность характерна для населения Европейского Севера? а)положительный естейственый прирост б) преобладание сельских жителей В)оток населения в другие регионы Г) равномерное размещение населения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Более всего Санкт-Петербург 2)Мурманск на Баренцовом море 3)карели 4)Если не ошибаюсь то это отток населения в другие страны и регионы(сальдо миграции отрицательное)
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