периметр одного прямоугольника 14 см а другого 16 см. каждый прямоугольник имеет площадь 12 см². начертите эти прямоугольники. (скажите пожалосто их стороны)

Математика

периметр одного прямоугольника 14 см а другого 16 см. каждый прямоугольник имеет площадь 12 см². начертите эти прямоугольники. (скажите пожалосто их стороны)

Автор: Гость