периметр одного прямоугольника 14 см а другого 16 см. каждый прямоугольник имеет площадь 12 см². начертите эти прямоугольники. (скажите пожалосто их стороны)

Математика
периметр одного прямоугольника 14 см а другого 16 см. каждый прямоугольник имеет площадь 12 см². начертите эти прямоугольники. (скажите пожалосто их стороны)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина 1 прямоугольника - 4 см ,ширина - 3 см Р=(4+3)*2=14(см) S=4*3=12см2 Длина 2 прямоугольника - 6 см ,ширина - 2 см   Р=(6+2)*2=16см S=6*2=12см2  
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