Какова массовая доля сахара в растворе, полученном при упаривании 100г 20%-го раствора до 80г.

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Массовая доля - это количество граммов растворенного вещества в 100 граммах раствора. Значит, до упаривания в 100 г раствора было 20 г сахара Массовая доля рассчитывается по формуле: w=(m растворенного вещества/m раствора)*100=(20/80)*100=25% или до выпаривания в 100 г раствора было 20г сахара - это 20/100=1/5 или 20% после выпаривания в80г раствора стало 20г сахара - это 20/80=1/4 или 25%