составить рассказ со словами ненастный,яростный(ветер),грустно,солнце,поздний,ужасный

Гость: Гость:

Поздним вечером я шёл по улице, было как-то грустно, солнце светило не ярко, погода была ненастная, подходя уже к дому, начался ужасный и яростный ветер, я с трудом с мог добраться до своего дома, ведь этот ветер был таким сильным, что чуть-ли не ломал деревья.