составить рассказ со словами ненастный,яростный(ветер),грустно,солнце,поздний,ужасный
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составить рассказ со словами ненастный,яростный(ветер),грустно,солнце,поздний,ужасный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сегодня грустно светит солнце. Я иду поздним вечером.Как вдруг начался ужастный, ненастный и яростный ветер, сбивающий с ног.
Гость:
Поздним вечером я шёл по улице, было как-то грустно, солнце светило не ярко, погода была ненастная, подходя уже к дому, начался ужасный и яростный ветер, я с трудом с мог добраться до своего дома, ведь этот ветер был таким сильным, что чуть-ли не ломал деревья.
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