записать в виде неправильной дроби числа:2;4;5;27со знаменателями 7и11
Математика
записать в виде неправильной дроби числа:2;4;5;27со знаменателями 7и11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - 14/7. 22/11 4 - 28/7. 44/11 5 - 35/7. 55/11 27 - 189/7. 297/11
Гость:
/ - Дробная черта 2 = 22/11; 14/7 4 = 44/11; 28/7 5 = 55/11; 35/7 27 = 297/11; 189/7
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