найдите углы которые образуют диагонали ромба с его сторонами если один из углов ромба 45 градусов
Геометрия
найдите углы которые образуют диагонали ромба с его сторонами если один из углов ромба 45 градусов
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