Запишите формулы соответствующих кислот и оксидов,если известны формулы солей:KMnO4,K2MnO4. решите срочноооо *О*
Химия
Запишите формулы соответствующих кислот и оксидов,если известны формулы солей:KMnO4,K2MnO4. решите срочноооо *О*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KMnO4 кислота:HMnO4(марганцовая кислота) оксид:MnO2(диоксид марганца) K2MnO4 кислота:H2MnO4(нестойкая,не существует в свободном виде) оксид: MnO4
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