В треугольнике АВС АD - биссектриса , угол С равен 30* угол BAD равен 22* . Найдите угол ADB

Гость: Гость:

угол А =2*22=44* так как AD биссектриса (она делит угол пополам) угол В = 180*-(30*+44*)= 106* (так как сума углов треугольника 180*) из треугольника ABD, угол D = 180*-(22*+106*)=52* угол D =52* ВСЕ!