орфографический разбор слова  "осенью"

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орфографический разбор слова  "осенью"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ос..нью пишем безударную гласную Е, так как проверочное слово осЕнний и  обозначь корень (осен)
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