орфографический разбор слова "осенью"
Русский язык
орфографический разбор слова "осенью"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ос..нью пишем безударную гласную Е, так как проверочное слово осЕнний и обозначь корень (осен)
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