Сколько литров воды нужно взять, чтобы из 200 г. соли приготовить 5%-ный раствор`?
Математика
Сколько литров воды нужно взять, чтобы из 200 г. соли приготовить 5%-ный раствор`?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200г-5% 200/5=40г - 1% 40г*95%=3800г или 3,8литра
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