За месяц магазином было продано 360 сотовых телефонов. 234 из них были фирмы Nokia. Какой процент продаж в этом месяце составили телефоны Nokia?
Алгебра
За месяц магазином было продано 360 сотовых телефонов. 234 из них были фирмы Nokia. Какой процент продаж в этом месяце составили телефоны Nokia?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360 - 100% 234- x%. отсюда х= (234*100):360=65%. ответ: 65%
Гость:
Примем продажа всех телефонов = 360 шт принимаем за 100% продажа телефонов Nokia = 234 шт принимаем за Х% тогда 360 - 100% 234 - Х% Х = 234*100/360= 65% Ответ: продажа телефонов Nokia составила 65%
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