За месяц магазином было продано 360 сотовых телефонов. 234 из них были фирмы Nokia. Какой процент продаж в этом месяце составили телефоны Nokia?

Алгебра

За месяц магазином было продано 360 сотовых телефонов. 234 из них были фирмы Nokia. Какой процент продаж в этом месяце составили телефоны Nokia?

Автор: Гость