скласти рекламні оголошення з словами капучино рафаелло
Қазақ тiлi
скласти рекламні оголошення з словами капучино рафаелло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увага!Увага! Запрошуємо усіх бажаючих на відкриття нового кафе-бару ,,Капучино,, Адреса вул.Гайдара9 кон.тел.(044)567-09-80 Увага! Запрошуємо усіх бажаючих на дегустацію цукерок ,,Рафаело,, Дегустація проводиться за адресою вул.Бажана 10
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