№631 Решите задачу подбором. Из 29 коробок часть содержит по 14кг конфет,а часть-по 15кг.Сколько тех и других коробок, если общая масса конфет в коробках обоих типов одинакова?
Математика
№631 Решите задачу подбором. Из 29 коробок часть содержит по 14кг конфет,а часть-по 15кг.Сколько тех и других коробок, если общая масса конфет в коробках обоих типов одинакова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 29 можно поделить на 15+14, тогда соответственно будет 14 коробок, в которых по 15кг конфет, и 15 коробок, в которых по 14кг конфет
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