Со станции вышел поезд со скоростью 60км/ч.Через некоторое время с той же станции и в том же направлении вышел второй поезд.с какой скоростью он должен ехать, чтобы расстояние между ними с момента выезда второго поезда не менял...

Математика

Со станции вышел поезд со скоростью 60км/ч.Через некоторое время с той же станции и в том же направлении вышел второй поезд.с какой скоростью он должен ехать, чтобы расстояние между ними с момента выезда второго поезда не менялось?

Автор: Гость