Со станции вышел поезд со скоростью 60км/ч.Через некоторое время с той же станции и в том же направлении вышел второй поезд.с какой скоростью он должен ехать, чтобы расстояние между ними с момента выезда второго поезда не менял...
Математика
Со станции вышел поезд со скоростью 60км/ч.Через некоторое время с той же станции и в том же направлении вышел второй поезд.с какой скоростью он должен ехать, чтобы расстояние между ними с момента выезда второго поезда не менялось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 км/ч. С этой скоростью должен следовать второй поезд.
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