В трёх пакетах содержится 5кг крупы.Если в первом27/20кгкрупы,а во втором на9/20кг больше,то сколько будет в третьем.

Гость: Гость:

Смотри в Первом 1 целое (1) + 7/20 Узнаем сколько это 7/20 : 5 кг = 1000г, итак: 1) 1000:20х7=350 2) Сколько крупы в первом мешке? 5000+350=5350 (г) 3) Чему равно 9/20? 5000:20х9=450 4) Сколько крупы во 2 мешке? 5350+450=5800 5) Сколько всего крупы? 5800+5350=11150 (г) 6) Сколько в 3 пакете? 5000-11150= -5150 (г) Вот так вот... Но я не уверен так как задача с отр. числами. Вобще что-то не понял, как в одном пакете может быть больше чем во всех, советую перечитать условие...