В колебательном контуре, где индуктивность катушки равна 0,4 Гн, емкость конденсатора равна 20 мкФ, амплитудное значение силы тока равно 0,1 А. Каким будет напряжение в момент, когда энергия электрического и энергия магнитного ...
Физика
В колебательном контуре, где индуктивность катушки равна 0,4 Гн, емкость конденсатора равна 20 мкФ, амплитудное значение силы тока равно 0,1 А. Каким будет напряжение в момент, когда энергия электрического и энергия магнитного полей будут равны? (Колебания считать незатухающими.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: [latex]L=4*10^{-1} Gn\\ C = 2*10^{-5} F\\ I_{max} = 10^{-1} A\\ W_{m} = W_{el}[/latex] Найти: Umax Решение: [latex]W_{el} = \frac{CU^{2}_{max}}{2}\\ W_{m}=\frac{LI^{2}_{max}}{2}\\ \frac{CU^{2}_{max}}{2} = \frac{LI^{2}_{max}}{2}\\ U = I\sqrt{\frac{L}{C}}\\ U = 10^{-1}\sqrt{\frac{4*10^{-1}}{2*10^{-5}}}=10\sqrt{2}[/latex] Это примерно 14В
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