Вычислите сторону квадрата, если его площадь равна: а) 100см кв; б) 8м кв1дм кв
Математика
Вычислите сторону квадрата, если его площадь равна: а) 100см кв; б) 8м кв1дм кв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) S=100 см² [latex]S=a^{2}[/latex] - формула площади для квадрата [latex]a=\sqrt{S}=\sqrt{100}=10[/latex] (см) - длина стороны квадрата. ------------------------------------------------------------------------------------
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