Фотосинтез описывается общим уравнением: 6CO2+H2O=C6H1206+6O2 Рассчитайте, сколько литров кислорода выделилось в атмосферу, если известно, что растениями на определенной площади синтезировано 90 т глюкозы.
Биология
Фотосинтез описывается общим уравнением: 6CO2+H2O=C6H1206+6O2 Рассчитайте, сколько литров кислорода выделилось в атмосферу, если известно, что растениями на определенной площади синтезировано 90 т глюкозы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*10^6 г/180=0,5*10^6 моль глюкозы 0,5*10^6*6( в 6 раз больше О2)*22,4 л/моль=67,2*10^6 л кислорода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Вычислите площадь прямоугольника, еслиего периметр равен 16 см, а длина одной из его сторон равна 2 см
Математика
1)В конце месяца 3плотника и 8столяров получили за работу 8000руб. Каждый столяр получил по 700руб. Сколько получил каждый плотник если им заплатил...