Фотосинтез описывается общим уравнением: 6CO2+H2O=C6H1206+6O2 Рассчитайте, сколько литров кислорода выделилось в атмосферу, если известно, что растениями на определенной площади синтезировано 90 т глюкозы.

Биология
Фотосинтез описывается общим уравнением: 6CO2+H2O=C6H1206+6O2 Рассчитайте, сколько литров кислорода выделилось в атмосферу, если известно, что растениями на определенной площади синтезировано 90 т глюкозы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*10^6 г/180=0,5*10^6 моль глюкозы 0,5*10^6*6( в 6 раз больше О2)*22,4 л/моль=67,2*10^6 л кислорода
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