Фотосинтез описывается общим уравнением: 6CO2+H2O=C6H1206+6O2 Рассчитайте, сколько литров кислорода выделилось в атмосферу, если известно, что растениями на определенной площади синтезировано 90 т глюкозы.

Биология

Фотосинтез описывается общим уравнением: 6CO2+H2O=C6H1206+6O2 Рассчитайте, сколько литров кислорода выделилось в атмосферу, если известно, что растениями на определенной площади синтезировано 90 т глюкозы.

Автор: Гость