1)В конце месяца 3плотника и 8столяров получили за работу 8000руб. Каждый столяр получил по 700руб. Сколько получил каждый плотник если им заплатили поровну?. 2) Выручка ларька за 5 недель составила 8000руб. Какова сумма выручк...

Математика

1)В конце месяца 3плотника и 8столяров получили за работу 8000руб. Каждый столяр получил по 700руб. Сколько получил каждый плотник если им заплатили поровну?. 2) Выручка ларька за 5 недель составила 8000руб. Какова сумма выручки за 4 недели?. 3)Шестьодинаковых ящиков с гвоздями весят 204 кг.Сколько весят гвозди, если 4 пустых ящика весят 8кг?. 4)Ученица купила 60 тетрадей в клетку по 25 руб.и 4 набора цветных ручек.За всю покупку она заплатила 2100руб.Сколько стоит один набор ручек? 5)Оля купила несколько блокнотов по 7руб, за штуку и столько же ластиков по 3 руб, за штуку. за блокноты она заплатила 140 руб. Сколько стоили ластики? 6)

Автор: Гость