майкл обогнал трех соперников во время гонки.Затем,когда он приближался к финишной прямой его обогнали 2 соперника.Он пришел на 3 месте.На каком месте Майкл начинал гонку?

Математика

майкл обогнал трех соперников во время гонки.Затем,когда он приближался к финишной прямой его обогнали 2 соперника.Он пришел на 3 месте.На каком месте Майкл начинал гонку?

Автор: Гость