майкл обогнал трех соперников во время гонки.Затем,когда он приближался к финишной прямой его обогнали 2 соперника.Он пришел на 3 месте.На каком месте Майкл начинал гонку?

Математика
майкл обогнал трех соперников во время гонки.Затем,когда он приближался к финишной прямой его обогнали 2 соперника.Он пришел на 3 месте.На каком месте Майкл начинал гонку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На четвёртом месте Майкл начинал гонку.
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