если должник не сумел отдать долг,то его самого запрещалось ......помоите дальше продолжение?? 5 класс
Обществознание
если должник не сумел отдать долг,то его самого запрещалось ......помоите дальше продолжение?? 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если должник в Древнем Египте не сумел отдать долг его самого запрещалось убивать !
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