если должник не сумел отдать долг,то его самого запрещалось ......помоите дальше продолжение?? 5 класс  

Обществознание
если должник не сумел отдать долг,то его самого запрещалось ......помоите дальше продолжение?? 5 класс  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если должник в Древнем Египте не сумел отдать долг его самого запрещалось  убивать !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Двое должны поделить между собой 15р. так, чтобы одному досталось на 4р. больше, чем другому. Сколько достанется каждому?
Ответить
Английский язык
Write one question to each paragraph.   1. When... 2. How... 3.What chance... 4. What... 5.What... 6.What... 
Ответить
География
Выпишите только те позиции, которые являются существенными при характиристике Древнерусского государства: занятие бортничеством, единая власть, тер...
Ответить
Русский язык
какое предложение можно составить со словом "блеск"???? в предложном падеже)
Ответить
Алгебра
задача:из некоторого пункта вышли одновременно два отряда. один направился на север, а другой - на восток. спустя 4 часа расстояние между отрядами ...
Ответить