какое предложение можно составить со словом "блеск"???? в предложном падеже)
Русский язык
какое предложение можно составить со словом "блеск"???? в предложном падеже)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В блеске огней, за зеркальными стеклами, пышно цветут дорогие цветы.
Гость:
друг рассказывал мне о блеске росы по утрам..например
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