Просто Проверьте привильно ли решение!, Найдите общий вид первообразных для функции f (х)=(3х-2)^(3)-2cos(5x-п/3): F(х)=(1)/(3) * (3x-2)^3/3 + 2*(1)/(5) - sin(5x - п/3) + e F(x)=(1)/(9) * (3x-2)^3 + (2)/(5)*sin(5x - п/3) + e
Алгебра
Просто Проверьте привильно ли решение!, Найдите общий вид первообразных для функции f (х)=(3х-2)^(3)-2cos(5x-п/3): F(х)=(1)/(3) * (3x-2)^3/3 + 2*(1)/(5) - sin(5x - п/3) + e F(x)=(1)/(9) * (3x-2)^3 + (2)/(5)*sin(5x - п/3) + e
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Гость:
да, всё правильно........
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