Задачка: В реакцию вступило 0.5 моль водорода. Сколько HCL образуется в результате реакции Решение

Гость: Гость:

В какую вообще реакцию? Я так думаю: H2+Cl2==>2HCl v(H2)=2v(HCL) Значит в реакцию вступило 2*0,5 моль (H2)=1 моль HCl. m(HCl)=v*M=1 моль * 36,5г/моль=36,5 г. Ответ:36,5 г.