Задачка: В реакцию вступило 0.5 моль водорода. Сколько HCL образуется в результате реакции Решение
Химия
Задачка: В реакцию вступило 0.5 моль водорода. Сколько HCL образуется в результате реакции Решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В какую вообще реакцию? Я так думаю: H2+Cl2==>2HCl v(H2)=2v(HCL) Значит в реакцию вступило 2*0,5 моль (H2)=1 моль HCl. m(HCl)=v*M=1 моль * 36,5г/моль=36,5 г. Ответ:36,5 г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
рассмотри выражения 18-15,18-12,18-11,18-7.Составь выражение с переменной х,объединяющее все эти выражения.Запиши для данных выражений множество зн...
Литература