Задача: Найдите площадь круга,радиус которого равен 8,2см . число П округлите до десятых.
Математика
Задача: Найдите площадь круга,радиус которого равен 8,2см . число П округлите до десятых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = πR^2=3.1*8,2^2=3,1*67,24=208,444 см^2
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