вспомните древнегреческий миф. Вот начало мифа: "По всей греции почитали этого могучего героя..." Как звали героя? Какой его подвиг представлен на рисунке нашего времени? Как изображены противники-зверь и человек? 

Обществознание
вспомните древнегреческий миф. Вот начало мифа: "По всей греции почитали этого могучего героя..." Как звали героя? Какой его подвиг представлен на рисунке нашего времени? Как изображены противники-зверь и человек? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Геракл (лат. Herculēs, Геркуле́с) в древнегреческо мифологии — герой, сын бога Зевса и Алкмены— жены фиванского царя Амфитриона. При рождении был назван Алкидом. Неоднократно упомянут уже в «Илиаде» (II 658 и др.).
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