вспомните древнегреческий миф. Вот начало мифа: "По всей греции почитали этого могучего героя..." Как звали героя? Какой его подвиг представлен на рисунке нашего времени? Как изображены противники-зверь и человек?

Обществознание

вспомните древнегреческий миф. Вот начало мифа: "По всей греции почитали этого могучего героя..." Как звали героя? Какой его подвиг представлен на рисунке нашего времени? Как изображены противники-зверь и человек?

Автор: Гость