За день в магазине продали а электрочайников, а утюгов- в 3 раза больше. Сколько всего электротоваров продали?
Математика
За день в магазине продали а электрочайников, а утюгов- в 3 раза больше. Сколько всего электротоваров продали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего продали a+3a=4а электотоваров
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