За день в магазине продали а электрочайников, а утюгов- в 3 раза больше. Сколько всего электротоваров продали?

Математика

За день в магазине продали а электрочайников, а утюгов- в 3 раза больше. Сколько всего электротоваров продали?

Автор: Гость