Решите пожалуйста с подробным расписание решения . Возле школы растут шесть деревьев:сосна,берёза,липа,тополь,ель и клён.Какое из этих деревьев самое высокое и какое самое низкое,если известно,что берёза ниже тополя,липа выше ...
Экономика
Решите пожалуйста с подробным расписание решения . Возле школы растут шесть деревьев:сосна,берёза,липа,тополь,ель и клён.Какое из этих деревьев самое высокое и какое самое низкое,если известно,что берёза ниже тополя,липа выше клёна,сосна ниже ели,липа ниже берёзы,сосна выше тополя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б<Т К<Л С<Е Липа ниже березы К<Л<Б<Т Сосна выше тополя К<Л<Б<Т<С<Е Самое высокое Ель Самое низкое Клен
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