Решите пожалуйста с подробным расписание решения . Возле школы растут шесть деревьев:сосна,берёза,липа,тополь,ель и клён.Какое из этих деревьев самое высокое и какое самое низкое,если известно,что берёза ниже тополя,липа выше ...

Экономика

Решите пожалуйста с подробным расписание решения . Возле школы растут шесть деревьев:сосна,берёза,липа,тополь,ель и клён.Какое из этих деревьев самое высокое и какое самое низкое,если известно,что берёза ниже тополя,липа выше клёна,сосна ниже ели,липа ниже берёзы,сосна выше тополя?

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