Из двух клубков ниток связали 3 шапки. Сколько таких шапок можно связать с 10 клубков?

Гость: Гость:

2 к. - 3 ш. 10 к. - ? ш. Решение: I способ: 3·10:2=15 (ш.) II способ: составим пропорцию: 2 к. - 3 ш. 10 к. - х ш. [latex]x=\frac{10\cdot3}{2}=\frac{30}{2}=15[/latex] (ш.) Ответ: 15 шапок можно связать из 10 клубков шерсти.