однокоренное слово с разделительным мягким знаком к слову - ПОЛЕЗНЫЙ за 4пкт
Русский язык
однокоренное слово с разделительным мягким знаком к слову - ПОЛЕЗНЫЙ за 4пкт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
польза...................
Гость:
нет таких слов ...... но есть полЬза..но тут Ь идет как смягчающий согласный звук он не разделительный
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