Какие общие признаки натренированности легких и сердца в результате физических упражнений и физического труда?
Биология
Какие общие признаки натренированности легких и сердца в результате физических упражнений и физического труда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В результате тренировок и сердце, и легкие увеличиваются в обьеме. Легкие могут поглощать гораздо больше кислорода, а сердце гораздо качественнее и более активно гонит кровь по сосудам, с помощью этого кислорода. Я надеюсь. суть понятна)
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