Какие общие признаки натренированности легких и сердца в результате физических упражнений и физического труда?

Гость: Гость:

В результате тренировок и сердце, и легкие увеличиваются в обьеме. Легкие могут поглощать гораздо больше кислорода, а сердце гораздо качественнее и более активно гонит кровь по сосудам, с помощью этого кислорода. Я надеюсь. суть понятна)