Вычислите массу и количество вещества серы, если при взаимодействии её с железом получилось 44 г. сульфида железа (2)

Химия
Вычислите массу и количество вещества серы, если при взаимодействии её с железом получилось 44 г. сульфида железа (2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение реакции:      xг                         44г Fe+S==============>FeS     M=32 г/моль           88г/моль    m=32 г                     88 г Составляем пропорцию: х/32=44/88 Из пропорции следует что x=44*32/88 =16 г(это масса серы,которая вступила в реакцию) Найдём количество серы v=m/M v=16г/32г=0,5 моль Ответ:m=16г ,v=0,5 моль
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