Вычислите массу и количество вещества серы, если при взаимодействии её с железом получилось 44 г. сульфида железа (2)

Химия

Вычислите массу и количество вещества серы, если при взаимодействии её с железом получилось 44 г. сульфида железа (2)

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