Вычислите массу и количество вещества серы, если при взаимодействии её с железом получилось 44 г. сульфида железа (2)
Химия
Вычислите массу и количество вещества серы, если при взаимодействии её с железом получилось 44 г. сульфида железа (2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение реакции: xг 44г Fe+S==============>FeS M=32 г/моль 88г/моль m=32 г 88 г Составляем пропорцию: х/32=44/88 Из пропорции следует что x=44*32/88 =16 г(это масса серы,которая вступила в реакцию) Найдём количество серы v=m/M v=16г/32г=0,5 моль Ответ:m=16г ,v=0,5 моль
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