как вы понимаете строки из поэмы Некрасова "Дедушка"скоро вам будет не трудно,будете вольный народ!?
Литература
как вы понимаете строки из поэмы Некрасова "Дедушка"скоро вам будет не трудно,будете вольный народ!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэма "Дедушка" была написана в 1862, а в 1861 произошла отмена крепосного права. Наверное, имелось в виду, что теперь люди не будут крепостными крестьянами и им будет легче жить.
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