как вы понимаете строки из поэмы Некрасова "Дедушка"скоро вам будет не трудно,будете вольный народ!?

Литература
как вы понимаете строки из поэмы Некрасова "Дедушка"скоро вам будет не трудно,будете вольный народ!?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэма "Дедушка" была написана в 1862, а в 1861 произошла отмена крепосного права. Наверное, имелось в виду, что теперь люди не будут крепостными крестьянами и им будет легче жить.
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