Мини сочинение "Зачем нужен фартук" (4-5 предложений)
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Мини сочинение "Зачем нужен фартук" (4-5 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фартук-неотъемлемая часть каждой кухни. Главный помощник в поддержании чистоты и опрятности. Фартуки или передники, как их называют, бывают разной формы. Могут одеваться через голову или опоясывать только спину. Моя бабушка любит шить фартуки. С рюшками и без рюшек, с карманами и красивыми вышивками. У неё их целая коллекция.
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