Найдите высоту прямоугольного треугольника проведенную из вершины прямого угла, если она делит гипотенузу на отрезки длинной 4см. и 16см.

Геометрия

Найдите высоту прямоугольного треугольника проведенную из вершины прямого угла, если она делит гипотенузу на отрезки длинной 4см. и 16см.

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