Найдите высоту прямоугольного треугольника проведенную из вершины прямого угла, если она делит гипотенузу на отрезки длинной 4см. и 16см.
Геометрия
Найдите высоту прямоугольного треугольника проведенную из вершины прямого угла, если она делит гипотенузу на отрезки длинной 4см. и 16см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вроде 20см ну незнаю кажется так
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