Расстояние между поселками А и Б - 40 км. Из поселка А выехал легковой автомобиль со скоростью 80 км/ч, а из поселка Б - одновременно грузовой со скоростью 60 км/ч.Через сколько часов легковая машина догонит грузовик?

Математика

Расстояние между поселками А и Б - 40 км. Из поселка А выехал легковой автомобиль со скоростью 80 км/ч, а из поселка Б - одновременно грузовой со скоростью 60 км/ч.Через сколько часов легковая машина догонит грузовик?

Автор: Гость