Расстояние между поселками А и Б - 40 км. Из поселка А выехал легковой автомобиль со скоростью 80 км/ч, а из поселка Б - одновременно грузовой со скоростью 60 км/ч.Через сколько часов легковая машина догонит грузовик?

Математика
Расстояние между поселками А и Б - 40 км. Из поселка А выехал легковой автомобиль со скоростью 80 км/ч, а из поселка Б - одновременно грузовой со скоростью 60 км/ч.Через сколько часов легковая машина догонит грузовик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-60=20 скорость сближения, 40/20=2 часа
Гость:
1) 80-60=20 (км/ч) - скорость сближения автомобилей 2) 40:20=2 (ч.) Ответ: легковая машина догонит грузовик через 2 часа.
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