Найди длину окружности,если её диаметр равен 25 см.Число П округли до десятых.
Математика
Найди длину окружности,если её диаметр равен 25 см.Число П округли до десятых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С (длина окружности) = пd значит: С= 3,14* 25=3,1*25=77,5 СМ
Гость:
С=Пd Число П=3,1 Диаметр=25см. 3,1*25= 77,5(см)-С Ответ:С=77,5
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