при полном сгорании 2л газообразного водорода, образовалось 8 л CO2.Найти углеводород

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2 8 CxHy+O2=CO2+H2O(по закону Гей-Люссака:объемы реагирующих и образующихся газов относятся как коэффициенты перед формулами) 2CxHy+O2=8CO2+H2O след., 2С4Н10+13О2=8СО2+10Н2О ответ:бутан