при полном сгорании 2л газообразного водорода, образовалось 8 л CO2.Найти углеводород

Химия
при полном сгорании 2л газообразного водорода, образовалось 8 л CO2.Найти углеводород
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                  2              8                                 CxHy+O2=CO2+H2O(по закону Гей-Люссака:объемы реагирующих и образующихся газов относятся как коэффициенты перед формулами)                                2CxHy+O2=8CO2+H2O след.,                             2С4Н10+13О2=8СО2+10Н2О                                 ответ:бутан  
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