гусеничный трактор ДТ-75М массой 6610кг имет опорную площаь обеих гусениц 1,4м2(квадратных).Определите давление этого трактора на почву.Во сколько раз оно больще давлния,производимого мальчиком

Физика

гусеничный трактор ДТ-75М массой 6610кг имет опорную площаь обеих гусениц 1,4м2(квадратных).Определите давление этого трактора на почву.Во сколько раз оно больще давлния,производимого мальчиком

Автор: Гость