гусеничный трактор ДТ-75М массой 6610кг имет опорную площаь обеих гусениц 1,4м2(квадратных).Определите давление этого трактора на почву.Во сколько раз оно больще давлния,производимого мальчиком
Физика
гусеничный трактор ДТ-75М массой 6610кг имет опорную площаь обеих гусениц 1,4м2(квадратных).Определите давление этого трактора на почву.Во сколько раз оно больще давлния,производимого мальчиком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение М-6610кг Р=F:S S=10н кг*6610 кг=66100н Н М 2=Па S-1,4м(квадратных) Р=66100н : 1,4 м (квадратных) примерно = 47 214 н м 2 g-10н кг Ответ:47 214па,47,2Гпа,47Кпа.
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