Диагональ равнобокой трапеции равна 20 см и перпендикулярна боковой сторонеюБоковая сторона и большее основание трапеции относятся как 3:5. Найдите среднюю линию трапеции........(из раздела теорема пифагора)

Гость: Гость:

CD=3x AD=5x 400+ 9x^2=25x^2 400=16x^2 x=5 CD=15 AD=25 20/15*2=25h/2 значит h=12 высота трапеции расстояние от нижнего основания до основания высоты равно 15^2-12^2=81 равно 9 значит верхнее основание равно 25-9-9=7 средняя линия равна половине суммы оснований: 7+25/2=16