что рассказал дед о бесчинстве подьячих,чиновников,помещиков?в поэме Некрасова "Дедушка"
Литература
что рассказал дед о бесчинстве подьячих,чиновников,помещиков?в поэме Некрасова "Дедушка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впрочем, не то еще было! И не одни господа, Сок из народа давила Подлых подьячих орда. Что ни чиновник - стяжатель, С целью добычи в поход Вышел... а кто неприятель? Войско, казна и народ! Всем доставалось исправно. Стачка, порука кругом: Смелые грабили явно, Трусы тащили тайком. Непроницаемой ночи Мрак над страною висел... Видел - имеющий очи И за отчизну болел. Стоны рабов заглушая Лестью да свистом бичей, Хищников алчная стая Гибель готовила ей.
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