понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 20 включен в круг с напряжением 220. Вторичная катушка трансформатора подключена к потребителю, в котором проходит ток 0,5 А. Определить сопротивление потребителя, если соп...

Физика

понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 20 включен в круг с напряжением 220. Вторичная катушка трансформатора подключена к потребителю, в котором проходит ток 0,5 А. Определить сопротивление потребителя, если сопротивление вторичной катушки трансформатора 2 Ом

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