понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 20 включен в круг с напряжением 220. Вторичная катушка трансформатора подключена к потребителю, в котором проходит ток 0,5 А. Определить сопротивление потребителя, если соп...
Физика
понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 20 включен в круг с напряжением 220. Вторичная катушка трансформатора подключена к потребителю, в котором проходит ток 0,5 А. Определить сопротивление потребителя, если сопротивление вторичной катушки трансформатора 2 Ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон Ома: I=U/(R+r) где I - ток в цепи = 2,5 А U - ЭДС источника питания, В U1=220 B R - сопротивление потребителя, Ом r - сопротивление источника питания = 2 Ом тогда R+r=U2/I R=U2/I-r где U2=U1/20=220/20=11 В R=11/0.5-2=22-2=20 Ом Ответ: сопротивление потребителя = 20 Ом
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