У человека на большой высоте начинается головокружение, слабость, иногда происходит потеря сознания – наступает «горная болезнь». Эти признаки при частой тренировке со временем проходят. Предположите, какие изменения происходят...

Гость: Гость:

Совершенно верно-гипоксия,которая возникает из-за того,что на высоте концентрация кислорода меньше,а процент связывания его не меняется,т.е. чем меньше в воздухе кислорода,тем меньше его в крови,а значит и уменьшается количество окислительно-восстановительных реакций в организме,которые есть экзотермическими и основными источниками энергии,отсюда слабость(головокружение).Но как любой организм,организм человека имеет свойство адаптироваться(приспосабливаться) к часто меняющимся условиям окружающей среды,начинает увеличивать"производство" либо эритроцитов,либо гемоглобина в них.И в конце концов-"все проходит",но со временем