Для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выделяют 85 бананов,51 яблоко и 34 груши, распределяя фрукты между обезьянами поровну. Сколько обезьян в зоопарке?
Математика
Для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выделяют 85 бананов,51 яблоко и 34 груши, распределяя фрукты между обезьянами поровну. Сколько обезьян в зоопарке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно вычислить число, на которое делатся все числа из представленных.Это число-17 и есть число обезьян в зоопарке.То есть каждой обезьяне выделяют по 5 бананов, 3 яблока и 2 груши Ответ:17 обезьян
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