В пошивочной мастерской в первый день сшили 24 одинаковых комплекта белья, а во второй- на 2 таких комплекта больше. На все комплекты было израсходовано за 2 дня 800 метров ткани. Сколько метров ткани израсходовали первый день?...
Математика
В пошивочной мастерской в первый день сшили 24 одинаковых комплекта белья, а во второй- на 2 таких комплекта больше. На все комплекты было израсходовано за 2 дня 800 метров ткани. Сколько метров ткани израсходовали первый день? А во второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24+2=26(к) белья сшили во 2 ой день 2) 24+26=50(к) всего сшили 3)800:50=16(м) расходовали на 1 комплект 4) 24*16=384(м)израсходовали первый день 5)26*16= 416(м) израсходовали во второй день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Коля и Миша варили кашу.Этой кашей они заполнили 2 кастрюли одинакого объема и 6 банок такого же объема.Сколько литров каши сварили мальчики,если в...
Физика
Из сосуда с водой при t=0 градусов цельсия откачивают воздух. Что будет происходить с водой в сосуде? почему?
Математика
Cначала машина проехала 160 км пути, а потом - половину этого пути. После этого ей осталось проехать в 2 раза меньше того пути, что она проехала. З...
Алгебра
нужно разлить вин.сок в банки емкостью 2л. или 3л. если разлить сок в банки емкостью 2л. то понадобится на 2 банки больше чем банок емкостью 3 л. с...