В пошивочной мастерской в первый день сшили 24 одинаковых комплекта белья, а во второй- на 2 таких комплекта больше. На все комплекты было израсходовано за 2 дня 800 метров ткани. Сколько метров ткани израсходовали первый день?...

Математика

В пошивочной мастерской в первый день сшили 24 одинаковых комплекта белья, а во второй- на 2 таких комплекта больше. На все комплекты было израсходовано за 2 дня 800 метров ткани. Сколько метров ткани израсходовали первый день? А во второй?

Автор: Гость