вычислите площадь прямоугольной трапеции, у которой градусная мера тупого угла равна 135 градусов , а длины меньшего основания и меньшей боковой стороны равны по 4 см

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Проводим меньшую диагональ в трапеции.Получаем равнобедренный прямоугольный треугольник с катетами по 4 см. Находим гипотенузу по теореме Пифагора корень квадратный из 32 см. Т.к. треугольник равнобедренный и прямоугольный, то углы при основании по 45 градусов. Значит 135-45=90 градусов.Получается второй треугольник образованный диагональю трапеции и др.стороной трапеции прямоугольным и равнобедренным( т.к. 90градусов-45градусов=45 градусов), т.е.углы приосновании этого треугольника 45 градусов. Следовательно катеты будут равны корень кваратный из 32см.Гипотенуза ч/з теорему Пифагора будет равняться 8 см. Таким образом площадь трапеции = (4+8)/2* 4=24см, 4см и 8см -это длины основания, а 4см -высота трапеции, т.к. трапеция прямоугольная, то высотой является боковая сторона=4см.