напишите пожалуйста полное решение уровнения для четвёртого класса (34/7-x)+21/7=5

Математика
напишите пожалуйста полное решение уровнения для четвёртого класса (34/7-x)+21/7=5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну, короче 34/7-x+21/7=5 4целых 6/7-х+3=5 4целых6/7-х=2 х=4целых6/7-2 х=2целых6/7
Гость:
(34/7-x)+21/7=5 (34\7-х)=5-21/7 34/7-х=35/7-21/7 34/7-х=14\7 34/7-14/7=х х=20/7=2  6/7 
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