Найдите 10 предложений с  согласованным определением и с несогласованным определением из повести "Капитанская дочка" А.С.Пушкин  

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Найдите 10 предложений с  согласованным определением и с несогласованным определением из повести "Капитанская дочка" А.С.Пушкин  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соглас:  С тех пор жил он в своей Симбирской деревне...  ...Я был записан в Семеновский полк сержантом...  С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки.  Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте  Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье...  ...получал он толчки, от которых охал по целым суткам.  Прачка Палашка, толстая и рябая девка...  Доложили, что мусье давал мне свой урок.  Батюшка пошел в мою комнату.  Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта.    Несогл: Главною его слабостью была страсть к прекрасному полу.  В это время Бопре спал на кровати сном невинности.  Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к ысу Доброй Надежды Увидя мои пражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо  Тогда ... увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане  Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах  Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая  В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина  Мне крайняя нужда в деньгах  Он явился с известием, что лошади готовы.              
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