Найдите 10 предложений с согласованным определением и с несогласованным определением из повести "Капитанская дочка" А.С.Пушкин
Русский язык
Найдите 10 предложений с согласованным определением и с несогласованным определением из повести "Капитанская дочка" А.С.Пушкин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соглас: С тех пор жил он в своей Симбирской деревне... ...Я был записан в Семеновский полк сержантом... С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье... ...получал он толчки, от которых охал по целым суткам. Прачка Палашка, толстая и рябая девка... Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Несогл: Главною его слабостью была страсть к прекрасному полу. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к ысу Доброй Надежды Увидя мои пражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо Тогда ... увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина Мне крайняя нужда в деньгах Он явился с известием, что лошади готовы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943года,а закончилась 23августа того же года,и в честь победы был дан первый салют.Сколько дней длилась битв...
Английский язык
мне не нравится школьная форма.я предпочитаю школьному стилю одежды свободный.потому что я считаю это комфортно и удобно.
Геометрия
Продолжение боковых сторон трапеции ABCD пересекаются в точке O. Найдите BO и отношение площадей треугольникa BOC и треугольника AOD, если AD=5см. ...
Биология
КАК ЧЕЛОВЕК ВЛИЯЕТ НА РАСТЕНИЯ? КАКИЕ ПИРИУДЫ РАСТЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СПОСОБНО К ВЕГЕТОТИВНОМУ РАЗМНОЖЕНИЮ? ОПРЕДЕЛИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНЕНЫХ ПИР...