Гость: Гость:

Соглас: С тех пор жил он в своей Симбирской деревне... ...Я был записан в Семеновский полк сержантом... С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье... ...получал он толчки, от которых охал по целым суткам. Прачка Палашка, толстая и рябая девка... Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Несогл: Главною его слабостью была страсть к прекрасному полу. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к ысу Доброй Надежды Увидя мои пражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо Тогда ... увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина Мне крайняя нужда в деньгах Он явился с известием, что лошади готовы.