КАК ЧЕЛОВЕК ВЛИЯЕТ НА РАСТЕНИЯ?      КАКИЕ ПИРИУДЫ РАСТЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СПОСОБНО К ВЕГЕТОТИВНОМУ РАЗМНОЖЕНИЮ?   ОПРЕДЕЛИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНЕНЫХ ПИРИУДОВ У ОДНОЛЕИНИХ У ДВУХЛЕТНИХ  И МНОГОЛЕТНИХ.

Биология
КАК ЧЕЛОВЕК ВЛИЯЕТ НА РАСТЕНИЯ?      КАКИЕ ПИРИУДЫ РАСТЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СПОСОБНО К ВЕГЕТОТИВНОМУ РАЗМНОЖЕНИЮ?   ОПРЕДЕЛИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНЕНЫХ ПИРИУДОВ У ОДНОЛЕИНИХ У ДВУХЛЕТНИХ  И МНОГОЛЕТНИХ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бессознательное влияние (сбор растений, выжигание леса и т. д.) обычно выгодно человеку, но отрицательно сказывается на растительности. Бессознательно человек нередко действует и до сих пор, распространяя семена и плоды, особенно благодаря мощному развитию в последнее время средств транспорта. Сознательное воздействие также может быть положительным и отрицательным. Так, искусственный отбор является мощным средством улучшения тех или иных видов и сортов или создания новых культурных растений. Разумная вырубка леса в пределах годичного прироста древесины в нем и при соблюдении правил возобновления может повысить продуктивность лесов, а переруб, т. е. превышение годичного прироста, или порубка лесов на горных склонах являются примерами сознательного отрицательного влияния. Можно наметить следующие основные направления влияния человека на растения и растительность. Одно-двухлетние растения - размножаются только семенами, их жизненный цикл длится от нескольких недель до двух лет. После образования и созревания семян они отмирают.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На клумбе растут розы,ромашки и маки.Из них ОДНА ШЕСТАЯ розы,а три пятых остатка ромашки.Остальные 120 маки.Сколько всего цветов на клумбе?
Ответить
Математика
из 100 кг пшеницы получают 80 кг муки,2 кг манной крупы и отрубей. Сколько муки,крупы и отрубей получится из 250 кг пшеницы?
Ответить
Биология
При угаре человек погибает от удушья, несмотря на то, что кислород в легкие поступает в достаточном количестве, а примесь оксида углерода в крови с...
Ответить
История
как растения заны арктических пустынь приспособились к недостатку тепла
Ответить
Химия
Массовая доля углерода составляет 88.9%, плотность этого вещества составляет 2,41 г/л . Определить молекулярную формулу вещества. Постройте 3 изоме...
Ответить