КАК ЧЕЛОВЕК ВЛИЯЕТ НА РАСТЕНИЯ?      КАКИЕ ПИРИУДЫ РАСТЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СПОСОБНО К ВЕГЕТОТИВНОМУ РАЗМНОЖЕНИЮ?   ОПРЕДЕЛИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНЕНЫХ ПИРИУДОВ У ОДНОЛЕИНИХ У ДВУХЛЕТНИХ  И МНОГОЛЕТНИХ.

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Бессознательное влияние (сбор растений, выжигание леса и т. д.) обычно выгодно человеку, но отрицательно сказывается на растительности. Бессознательно человек нередко действует и до сих пор, распространяя семена и плоды, особенно благодаря мощному развитию в последнее время средств транспорта. Сознательное воздействие также может быть положительным и отрицательным. Так, искусственный отбор является мощным средством улучшения тех или иных видов и сортов или создания новых культурных растений. Разумная вырубка леса в пределах годичного прироста древесины в нем и при соблюдении правил возобновления может повысить продуктивность лесов, а переруб, т. е. превышение годичного прироста, или порубка лесов на горных склонах являются примерами сознательного отрицательного влияния. Можно наметить следующие основные направления влияния человека на растения и растительность. Одно-двухлетние растения - размножаются только семенами, их жизненный цикл длится от нескольких недель до двух лет. После образования и созревания семян они отмирают.